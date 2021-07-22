Эксклюзив! Дакота Джонсон пожаловалась на плотный рабочий график: «Я просто хочу любить…»
Голливудская актриса Дакота Джонсон дала эксклюзивное интервью Новому каналу
Дакота Джонсон известна миллионам как звезда эротической мелодраматической трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Однако это далеко не единственный успешный проект в профессиональном багаже американской актрисы. Так, несколько месяцев назад на большие экраны вышел новый фильм с участием Дакоты Джонсон – драма «Друзья навсегда». Эта картина – ода человеческому проявлению доброты, которое, в каком-то смысле, спасло семью от их печали и скорби.
В основе сюжета лежит реальная история Николь и Мэттью Тиг, жизни которых разделились на «до» и «после» зимой 2012 года. В тот самый момент, когда у Николь диагностировали рак яичников в терминальной стадии. Мэттью страдает, разрываясь между уходом за умирающей женой и воспитанием двух маленьких детей. Не в силах наблюдать за терзаниями близкого друга, Дейн Фоше бросает все дела и переезжает в дом супругов, чтобы разделить с ними физическое и эмоциональное бремя. На протяжении последующих 14 месяцев он всецело посвящает себя семье Тиг, вместе с ними проходит через все тяготы – вплоть до смерти Николь в 2015 году.
В рамках промо фильма «Друзья навсегда» голливудская актриса Дакота Джонсон дала эксклюзивное интервью Новому каналу. Она откровенно рассказала, как работа над таким сложным в эмоциональном плане проекте повлияла на ее мировосприятие и отношение к людям:
– Сейчас, как никогда, я понимаю, что важно продолжать поддерживать связь и проявлять заботу, даже если вас за это не осыпают словами благодарности, не хвалят. Мэттью Тиг поблагодарил своего друга Дейна только в конце истории, потому что это то, чего, как мне кажется, мы все боимся. Боимся раскрыть настоящие чувства, боимся показаться уязвимыми, боимся оказаться непонятыми и получить отказ. Моя личная формула проста: я открываю свое сердце, отдаю всю себя, а скажет ли человек за это «спасибо», его личное дело. Я просто хочу любить людей и помогать им. Бескорыстно.
Кроме того, во время съемок в драматическом фильме «Друзья навсегда» Дакота Джонсон всерьез задумалась над тем, как важно и нужно больше времени уделять близким. Но, по словам актрисы, из-за плотного рабочего графика семья часто уходит на второй план.
– На самом деле, это вызов. Делать то, что мы делаем, и при этом поддерживать связь с любимыми, постоянно напоминать, насколько они важны, – непростая задача. Разорваться и быть одновременно в нескольких местах – просто нереально, – поделилась Дакота Джонсон. – Поэтому я стараюсь соблюдать баланс: если у меня нет возможности быть рядом с друзьями и семьей физически, эмоционально я всегда с ними, и они это чувствуют.
Смотри официальный трейлер фильма «Друзья навсегда» с Дакотой Джонсон в главной роли:
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