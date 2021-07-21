Никита Добрынин и Даша Квиткова окрестили первенца. Кто стал крестными родителями? (ФОТО)
Звездная пара поделилась сокровенными моментами с подписчиков
Украинский телеведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова, которые недавно стали родителями, уже успели окрестить сына Льва. Сакральная церемония состоялась на восьмой день его жизни. И молодые родители решили много не показывать подписчикам, но приоткрыли интересные подробности.
Крестины первенца Никиты Добрынина и Даши Квитковой состоялись в домашней атмосфере. Они пригласили священника к себе домой. Крестными родителями маленького Льва стали две пары друзей звездной четы — блоггеры Алина Френдий и Петр Заставный, а также стоматолог Анатолий Токарь и его жена Екатерина.
«Сегодня особый день, когда семья стала еще больше», — написала в своих сторис Квиткова.
Только посмотрите на эти мимишные фото!
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