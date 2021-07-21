Канье Уэст анонсировал выход десятого альбома: точная дата и название

Десятый альбом рэпер назвал — Donda, в честь своей мамы Донди Уэст, которая умерла еще в 2007 году в довольно молодом возрасте — 58 лет

Канье Уэст анонсировал новую песню No Child Left Behind, а также выход нового студийного альбома 23 июля. О предстоящих релизах стало известно из рекламного ролика наушников Beats с участием самой быстрой женщины США Шакарри Ричардсон. В ролике видно, как девушка готовится к очередному забегу и слушает в наушника трек Уэста.

Интересно, что первый раз видео показали в перерыве шестого, последнего финала NBA (Милуоки Бакс — Феникс Санс — 4: 2).

Радостно, что альбом выйдет и слухи не остались просто слухами. Ведь, напомним, что на днях рэпер провел закрытую вечеринку-прослушивания альбома в Лас-Вегасе. У гостей забирали телефоны, однако некоторые все-таки слили информацию о предстоящем альбоме.

Не можем не отметить, что Канье Уэст уже посвящал маме несколько песен, среди которых Hey Mama (2005 года). А в 2020 году Уэст опубликовал в твиттере трек Donda. В нем перед песней был добавлен кусочек, в котором Донда читает трек исполнителя KRS-One — Sound of da Police.

Фото — Getty Images

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