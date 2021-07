Джей Ло об отношениях с Беном Аффлеком: «Ты можешь позвонить мне в любое время»

Возобновленный роман американской певицы и актера продолжается уже около трех месяцев

Все это время пара избегает любых вопросов от журналистов об отношениях. Так же случилось и в этот раз. Дженнифер Лопес стала гостьей прямого эфира утреннего шоу Today. Там она обсуждала переиздание композиции Love Make the World Go Round.

Ведущая Хода Котб начала настойчиво расспрашивать Джей Ло об отношениях с Беном.

— Ты выглядишь счастливее. Слушай, я просто должна сказать тебе, что каждый раз, когда я вижу ваши фотографии с Беном, я думаю: «Она выглядит счастливой, она выглядит счастливее». Мы стали счастливее? — спросила ведущая в Дженнифер Лопес.

Певица хотела сменить тему и ответила, что она всегда счастлива, особенно, когда видит ведущую. Однако ведущая настаивала на своем: «Слушай, ты разговариваешь со мной, ты знаешь».

— Я знаю. Ты можешь позвонить мне в любое время. У тебя есть мой номер! — ответила певица ведущей.

.@hodakotb catches up with @JLo and @Lin_Manuel, who are re-releasing their charity single “Love Make the World” to mark the five-year anniversary of the Pulse nightclub shooting. pic.twitter.com/2s971yOSl2

— TODAY (@TODAYshow) July 20, 2021