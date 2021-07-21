Полет нормальный: Джефф Безос показал, как слетал в космос (ВИДЕО)
Миллиардер протестовал ракету собственной компании
20 июля самый богатый человек мира, основатель и владелец Amazon Джефф Безос лично осуществил успешный полет в космос на ракете своей компании Blue Origin. После приземления космонавт-любитель уже успел опубликовать видео в Instagram, на котором показал полет изнутри ракеты.
Компанию в суборбитальном путешествии на многоразовой ракете миллиардеру составил его брат Марк, 82-летняя Уолли Франк и самый молодой в истории астронавт Оливер Деймен. Полет длился около 11 минут.
На видео в Instagram Джефф Безос показал, какой вид был из окон их ракеты и как они с командой насладились невесомостью. Просто невероятное зрелище!
Фото: Getty Images
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