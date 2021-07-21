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Аквамен станет блондином во второй части фильма от DC

Аквамен станет блондином во второй части фильма от DC

Премьера запланирована на 14 декабря 2022 года

Голливудский актер Джейсон Момоа, который играет роль Аквамена, поделился подробностями о съемочном процессе будущего боевика «Аквамен 2». Видео он опубликовал в своем Instagram.

Момоа рассказал, что приехал в Англию для съемок в сиквеле сольного кинокомикса. И, что это последние дни, когда его волосы темного цвета, ведь для фильма его собираются перекрасить в блондина. Делают это для того, чтобы образ главного героя максимально соответствовал образу персонажа из комиксов (оригинальный Аквамен стройный блондин).

 

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Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies)

Актер отметил, что действия некоторых сцен будут проходить в замке главного героя — Артура Карри (настоящее имя Аквамена). И рассказал, что был очень рад наконец встретить съемочную группу и режиссера проекта Джеймсома Ваном.

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Также в «Аквамен 2» к своим ролям вернутся Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Темуэра Моррисон и другие.

Фото — Getty Images

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