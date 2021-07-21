Аквамен станет блондином во второй части фильма от DC

Премьера запланирована на 14 декабря 2022 года

Голливудский актер Джейсон Момоа, который играет роль Аквамена, поделился подробностями о съемочном процессе будущего боевика «Аквамен 2». Видео он опубликовал в своем Instagram.

Момоа рассказал, что приехал в Англию для съемок в сиквеле сольного кинокомикса. И, что это последние дни, когда его волосы темного цвета, ведь для фильма его собираются перекрасить в блондина. Делают это для того, чтобы образ главного героя максимально соответствовал образу персонажа из комиксов (оригинальный Аквамен стройный блондин).

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Актер отметил, что действия некоторых сцен будут проходить в замке главного героя — Артура Карри (настоящее имя Аквамена). И рассказал, что был очень рад наконец встретить съемочную группу и режиссера проекта Джеймсома Ваном.

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Также в «Аквамен 2» к своим ролям вернутся Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Темуэра Моррисон и другие.

Фото — Getty Images

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