Звезда хочет попробовать себя в совершенно новой области

Американская актриса Ева Лонгория собирается запустить собственный бренд текилы. Об этом сообщает издание Page Six.

Поскольку Ева Лонгория по происхождению мексиканка, то неудивительно, что среди алкогольных напитков она выбрала именно текилу. Она стремится «с гордостью говорит о своем наследии» уже в августе этого года.

Интересно, что Ева Лонгория не первая селебрити, которая выпускает собственный алкоголь, в том числе и текилу. Например, текила 818 от Кендалл Дженнер, не так давно поступила в магазины, уже распродана. Бренд также был распродан на сайте через несколько часов после запуска. Надеемся, на текилу от Евы Лонгории ждать не меньший успех.

Фото: Getty Images

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