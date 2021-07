В Канье Уэста выходит десятый альбом?

Недавно рэпер провел закрытую вечеринку-прослушивания альбома в Лас-Вегасе

По информации американских СМИ, на входе у гостей забирали телефоны и камеры, чтобы никто даже не думал слить информацию об альбоме. Однако, «наши люди» без спойлеров не могут.

Первым это сделал Джастин Лабой, блоггер и ведущий шоу REVOLT. У себя в Твиттере Джастин написал, что «продакшн альбома на несколько световых лет впереди» и посоветовал артистам, которые планируют выпускать свои работы вскоре, перенести даты выхода.

Kanye West album is really done. When it drops this week, we probably not going to listen to anything else for a while.. Let me go enjoy all the current artist I’m listening to until then. God bless✌???? #Respectfully

