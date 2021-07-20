Принц Гарри собирается выдать сокровенные мемуары

Новые подробности личной жизни герцога Сассекского станут публичными

Принц Гарри готовится выпустить собственную книгу мемуаров о «опыт, приключения, потери и жизненные уроки». Об этом сообщил издательство Penguin Random House, которое и будет заниматься паблишингом.

Известно, что принц Гарри работал над своими мемуарами течение последнего года. Оформлять свои воспоминания младшему сыну принцессы Дианы помогал американский журналист и писатель Джозеф JR Мерингер.

«Очень рад, что люди прочитают точную и полностью правдивую рассказ о моей жизни из первых рук», — заявил Гарри.

Книга с мемуарами принца Гарри выйдет уже в конце 2022 года. Все средства от продажи книги пойдут на благотворительность.

Ну что же, ждем еще одно скандалити от герцогов Сассекских.

Фото: Getty Images

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