Наомі Кемпбелл знялась у бікіні для Burberry: фото, відео

Кстати, супермодели уже 51 год, и выглядит она безупречно

Burberry представил свою последнюю коллекцию и кампанию TB Summer Monogram, для сотрудничества британский бренд выбрал Наоми Кэмпбелл. В новой рекламе украшений Наоми символизирует вневременную и неисчерпаемую энергию.

Чтобы воплотить замысел и показать миру все так, как было задумано, с супермоделью работал сам главный креативный директор бренда Риккардо Тиши. Новая кампания Burberry сочетает в себе цифровую и физическую реальности.

— Работать с Риккардо — это чудо. У него всегда такое уникальное видение, и ему всегда удается вывести из меня другую грань, подталкивая меня к тому, что я не думаю, что могу делать. Работа с Burberry — это всегда большая честь, — рассказала Наоми.

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В результате успешного сотрудничества в свет вышла серия реалистичных компьютерных изображений, сопоставленных с реальными изображениями Кэмпбелл, которая стоит на архитектурных постаментах, отраженных в зеркальной воде, в различных нарядах, покрытых переплетенными инициалами TB в летних цветах, учитывая кобальтово-синий, темно-королевский, синий и средне-серый.

По словам Риккардо Тиши, он не мог представить на месте главной героини Кампейн никого, кроме своей «невероятной подруги» Наоми Кэмпбелл.

Фото — Getty Images

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