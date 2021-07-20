Ксению Мишину заподозрили в тайной свадьбе с Александром Эллерт

Звезды могут скрывать важное событие из своей личной жизни

Недавно украинские СМИ взорвались новостью о том, что актриса Ксения Мишина и ее избранник автор-сценарист Александр Эллерт расстались. Такие выводы журналисты сделали из поста бывшей холостячки, автор «больше не пара». Но следующий снимок Ксении заставил фанатов задуматься, не пишет девушка о бывшем муже и не вышла она замуж за Александра.

На фото с последнего своего поста Ксения Мишина позирует на фоне моря в белом костюме, собранным в пучок волосами и блестящими акцентными серьгами. Такой аутфит сразу заставил подписчиков актрисы подумать о тайной свадьбе. Такие комментарии стали появляться под постом, но Ксения на них не отвечает.

Интересно, что в тот же период времени Александр Эллерт также был на море. Он постился фото и Сторис с теми же видами, что и Ксения. Неужели в украинском шоу-бизнесе на один супруги стали больше? Ждем новых зацепок.

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