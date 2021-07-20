Джаред Лето показал, как сильно скучает по Киеву (ВИДЕО)

Селебрити показал архивное видео из украинской столицы

Американский актер и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето не скрывает, что любит Украину и Киев, а потому уже несколько раз приезжал к нам со своими концертами. Но последний раз в нашей столице Джаред был еще к пандемии коронавируса и успел соскучиться за живописными пейзажами. По крайней мере, такой вывод можно сделать из одного из последних постов звезды в Instagram.

Джаред Лето опубликовал архивное видео из Киева, на котором он исследует столичный Рыбальский мост. В нем он также рассказывает историю локации и покоряет самые высокие точки моста.

«Выходной в Киеве два года назад. Кто хочет заняться скалолазанием?» — подписал пост Джаред Лето.

Фото: Getty Images

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