Таню Муиньо сняла клип для Cardi B и Normani. Смотрим!

Это уже вторая работа украинского клипмейкера с американской артисткой

Гордимся! Украинке Таню Муиньо снова удалось поработать со всемирно известной рэп-исполнительницей Cardi B. Около полугода назад клипмейкер сняла для нее зрелищный клип на песню Up. Эпатажная артистка осталась в восторге от сотрудничества с украинкой, и снова обратилась к ней за помощью.

Так, украинский клипмейкер Таню Муиньо выступила режиссером видеоработы на дуэтную песню Cardi B и Normani – Wild Side. Откровенный клип, в котором американские артистки предстают полностью обнаженными, всего за несколько часов собрал около 1 500 000 просмотров на YouTube.

Смотри онлайн клип Cardi B и Normani – Wild Side, который сняла украинка Таню Муиньо:

К слову, что не только Cardi B осталась довольна работой с Таню Муиньо. Сама украинка тоже насладилась процессом, о чем рассказала на официальной странице в Instagram. Она отметила, что и Cardi B, и Normani соглашались даже на ее самые безумные идеи, и за это клипмейкер им очень благодарна:

«Лучшая сумасшедшая команда! Люблю вас, ребята, мы сделали это! Normani — ты так талантлива, работяга… Я так благодарна, что имею возможность работать с тобой! Cardi B — моя любимая! Каждый раз, когда ты выступаешь, я теряю дар речи!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanu Muiño (@tanumuino)

Читай также:

Ксения Мишина разорвала отношения с Александром Эллерт. Абсолютно неожиданно

«Девочка с каре»: девушка Волошина Аня Тринчер снялась в клипе новых звезд TikTok