Мила Кунис не отпустила Эштона Кутчера в космос. Что происходит?

Жена не позволила осуществиться детской мечты мужа

Недавно известный миллиардер Ричард Брэнсон шокировал всех тем, что же полетел в космос на корабле его компании Virgin Galactic. Оказалось, что компанию ему хотел составить и голливудский актер Эштон Кутчер. Но его жена Мила Кунис не позволила мужу пойти на такой шаг. Об этом рассказал сам Эштон Кутчер в эфире Cheddar News.

Как выяснилось в ходе разговора, 43-летний мужчина с самого детства мечтал побывать в космосе. И когда появилась такая возможность, он сразу приобрел билет. Но после разговора с женой Милой Кунис Эштон Кутчер таки вернул билет. Основной причиной стала ответственность за воспитание маленьких детей.

«Я должен был лететь следующим рейсом, но не буду. Однако, в какой-то момент я таки отправлюсь в космос », — пообещал себе актер.

Фото: Getty Images

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