Ксения Мишина разорвала отношения с Александром Эллерт. Абсолютно неожиданно

Звезда снова восстановила статус холостячки

Как гром среди ясного неба. Именно так можно охарактеризовать информацию о расставании одной из самых обсуждаемых пар в украинском шоу-бизнесе — актрисы Ксении Мишиной и сценариста Александра Эллерт. Да, это правда, звезды больше не вместе. Об этом Ксения официально заявила в своем Instagram.

«Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на неё бы сняли драму. Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец», — прояснила все актриса.

Казалось бы, что в течение 10 месяца у Ксении и Александра все складывалось удивительно прекрасно. Но, как видим, картинка, которую показывают публике, может значительно отличаться от реальности. Ксения Мишина довольно категорична в своем решении, но стоит ждать дальнейшего развития событий.

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