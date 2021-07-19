Иракли Макацария сделал своей молодой возлюбленной?

Девушка знаменитости заинтриговала фото с кольцом

Неужели на одного известного холостяка в Украине станет меньше? Такой вопрос возникает сразу, когда начинаешь рассматривать новое совместное фото Иракли Макацария и его девушки Лизы Чичу. Поклонницы кинопродюсера обеспокоены возможными изменениями в его семейном положении.

На фото, которое сейчас обсуждают фанаты Иракли, 19-летняя девушка позирует в объятиях 36-летнего возлюбленного. Лиза одета в белоснежное платье, что вызывает еще большие подозрения помолвки, а Иракли — в темной рубашке и светлых брюках. На безымянном пальце правой руки девушки заметно сияет обручальное кольцо.

Свои отношения пара никак не комментирует. А потому и относительно подозрений фанатов просто отмалчивается. Надеемся, что когда придет время, Иракли Макацария официально представит Лизу Чичу в качестве своей невесты.

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