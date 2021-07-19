Прем'єри серпня 2021: серіали і фільми, які варто подивитись

Август обещает быть уже не таким жарким, как июль. Синоптики прогнозируют частые дожди с грозами при которых не всегда погуляешь. Поэтому мы придумали идеальный вариант для проведения времени в такие дни — фильмы и сериалы. Быстрее читай наш материал, ведь тебя ждут премьеры августа.

Фильм «King’s Man: Начало»

Дата выхода: 20 августа 2021

Жанр: боевик, фантастика, комедия

Фильм является приквелом к серии фильмов Kingsman. События фильма происходят во времена Первой мировой войны. Молодой Конрад в исполнении Харриса Дикинсона пытается помочь своей стране под наставничеством агента, которого играет Рэйф Файнс. С картины мы узнаем как формировалось шпионских агентство King’s Man.

Фильм «Проклятье пиковой дамы»

Дата выхода: 26 августа 2021

Жанр: ужасы

13-летняя Анна (Ава Престон) живет в огромном жилом комплексе вместе с мамой, которая тяжело работать, чтобы свести концы с концами. Девушка дружит с тремя 17-летними соседями — девушкой и двумя парнями. Это Кэти, которая часто остается с ней на ночь пока мама на работе, а также Себастьян и Мэтт, которые мечтают разбогатеть, записывая ролики для YouTube. Однажды, гуляя вместе, подростки стали свидетелями самоубийства. Парень прыгнул с крыши, а прежде чем умереть сказал «пиковая дама». Себастьян и Мэтт прочитали все, что смогли найти на эту тему, а потом начали подстрекать Анну провести ритуал вызова пиковой дамы. Сначала все выглядело так, будто ритуал не состоялся. Однако вскоре каждый из героев почувствовал на себе действие потусторонней гости.

Фильм «Монстры: поворот не туда»

Дата выхода: 5 августа 2021

Жанр: ужасы

Еще одна часть известной фильма ужасов «Поворот не туда». История о том, как важно знать дорожу и, как одно неверное движение может изменить все. Группа из пяти английских школьников отправляется на учебу в Италию. Однажды они решают совершить однодневную поездку с местным водителем. Вернувшись из короткой поездки, они застревают в автобусе посреди леса после того, как таинственное существо атакует их на дороге и убивает водителя. Ночь, они одни посреди пустынной дороги, время идет. И с каждой минутой все меньше шансов уцелеть и спастись в противостоянии с неизвестным монстром.

Фильм «ИнстаЗвезда»

Дата выхода: 12 августа 2021

Жанр: драма, мелодрама

В Сильвии много подписчиков в Инстаграми. Она имеет шикарный вид и ведет популярный фитнес-тренинг. В сети ее обожают, но в жизни девушка одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личное видео и признается, что у нее нет пары. Видео быстро становится вирусным, и вскоре под окнами квартиры Сильвии появляется сталкер.

Фильм «Реминисценция»

Дата выхода: 12 августа 2021

Жанр: мелодрама, триллер, фантастика

События разворачиваются в будущем. Через необратимые изменения климата город Майами постепенно уходит под воду. Ветеран-одиночка Николас Баннистер (Хью Джекман) является экспертом в востребованной области. Он помогает своим клиентам окунуться в воспоминания. Кого-то это просто радует, кому-то помогает установить важные, но забытые факты. Однажды к нему обращается Мэй (Ребекка Фергюсон), которая просто забыла где положила ключи. Между героями вспыхивает страсть. Однако воспоминания женщины несут в себе опасность. На поверхность всплывают подробности насильственных преступлений. Чтобы понять в кого он влюбился, Баннистер также погружается в мир прошлого.

Сериал «Псы резервации», 1 сезон

Дата выхода: 9 августа 2021

Жанр: драма

В центре сюжета окажутся коренные американцы, живущие в Оклахоме. В свое время они проводят борясь с хулиганством, но при этом сами делают мелкие преступления и переступают закон во имя заветной мечты — убежать из резервации в солнечную Калифорнию.

Сериал «Чепелуэйт», 1 сезон

Дата выхода: 20 августа 2021

Жанр: ужасы, мистика

Очередная экранизация книг Стивена Кинга. События разворачиваются в городке, расположенном в штате Мэн (любимой Кингом локации), где проживает древнее зло — вампиры. Главный герой — капитан Чарльз Бун — тяжело переживает смерть жены, но пытается самостоятельно заботиться о детях. Пока неизвестно, насколько разительно сериал будет отличаться от романа. Но, если вы любите фильмы о вампирах, то вам точно сюда.

Сериал «Американская история ужасов», 10 сезон

Дата выхода: 25 августа 2021

Жанр: ужасы, мистика

Ну наконец фаны сериала-антологии дождались выхода нового 10 сезона! Судя по тизера и постера сезона, фанатов ждут страшные рассказы о подводных монстров. Но на самом деле это еще не все. В одной из своих публикаций в комментариях, создатель сериала Райан Мерфи ответил, что в 10 сезоне будет две отдельные истории. То есть вроде сразу 2 сезона в одном. Один сюжет будет посвящен теме моря, а другой — суши. Если ты еще не смотрела предыдущие 9 сезонов, обязательно сделай это! Каждый сезон — абсолютная новая и захватывающая история.

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