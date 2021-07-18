Новости шоу-бизнеса за неделю с 12 по 18 июля 2021: Новый клип Maneskin, малыш Даши Квитковой, съемки «Секс и город», Канье Уест и Ирина Шейк

Самые обсуждаемые новости шоу-бизнеса за неделю с 12 по 18 июля собраны в материале Нового канала! Каждый день звезды придумывают, чем удивить фанов – громкие скандалы, откровенные признания и премьеры треков: поводов для обсуждения много. Чтобы вы ничего важного не пропустили, мы собрали самые горячие новости мира шоу-бизнеса в одной подборке. Новый клип победителей «Евровидения-2021», рок-группы Maneskin, детали скандала вокруг Меган Маркл и принца Гарри, откровения новоиспеченных родителей Даши Квитковой и Никиты Добрынина, новые подробности о съемках «Секс и город» — эти и другие новости читайте прямо сейчас!

Maneskin выпустили клип

Итальянская группа Maneskin, которая в мае 2021 стала победителем песенного конкурса «Евровидение», презентовали новую видео-работу на трек I wanna be your slave. В клипе красавчик Дамиано Давид меняет эпатажные образы один за одним, устраивает зажигательные танцы и целуется. Хотите узнать с кем? Подробнее тут.

Марго Робби больше не Харли Квинн

После выхода первой части «Отряда самоубийц» как только речь заходит о яркой и дерзкой Харли Квинн, перед глазами тут же появляется образ Марго Робби с разноцветными хвостиками и битой в руках. Но на днях актриса призналась, что после трех фильмов (а скоро в кинотеатрах выходит вторая часть «Отряда самоубийц» с Робби в главной роли) она хочет отдохнуть от этой роли. Что так утомило девушку, читайте в материале.

Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями

Новость, которую так ждали поклонники этой звездной пары, никого не оставила равнодушным! Трогательные снимки малыша блогеры сразу же выложили на свои странички – долой суеверия и смайлики на лицах детей. А как Даша Квиткова и Никита Добрынин назвали сына и подробности первых дней жизни втроем, можно узнать тут.

Фото: @kvittkova

Новые подробности со съемок «Секс и город»

Тоже ждете премьеру обновленного сериала? Поклонники культового проекта «Секс и город» с нетерпением следят за новостями со съемочной площадки, и актеры не устают открывать новые подробности сезона. Как известно, Ким Кэтролл, которая в оригинальном сериале играла Саманту, к огорчению фанов больше не появится в этом проекте. Причина такого решения актрисы вполне понятна – ей не нравится все время быть в тени. Больше фактов о сьемках и фото с площадки, смотрите на страницах Нового канала.

Интервью Меган Маркл и Принца Гарри с Опрой номинировали на «Эмми»

Если вы следите за новостями королевской семьи, то наверняка в курсе, какая шумиха поднялась после выхода разоблачительного интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и Принцем Гарри. Организаторы престижной премии посчитали это интервью настолько интересным и глубоким, что отправили его в одну из номинации. В какую именно — можно узнать в этом материале.

Эшли Грэм снова беременна

Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Эшли Грэм поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она ждет малыша! Откровенное фото беременной модели plus size можно увидеть тут, а архивные трогательные снимки обнаженной модели с первенцем – в этом материале.

Ирина Шейк и Канье Вест больше не вместе

После расставания Канье Веста с Ким Кардашьян фаны звездной пары долго надеялись, что их любимчики еще одумаются и снова будут вместе. Но слухи о романе Веста и модели Ирины Шейк не на шутку расстроили поклонников. Правда, переживать, как оказалось, не стоило – пара, так и не объявив официально об отношениях, уже разбежалась. Как думаете, кто стал инициатором расставания? Ответ здесь.

«Антитела» выпустили зомби-клип с Назаром Заднипровским

Хотя до Хэллоуина еще три месяца, группа «Антитела» выпустила клип в стиле зомби-апокалипсиса на трек «Маскарад» с актером сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Назаром Заднипровским в главной роли. Как выглядят артисты и другие герои клипа с зомби-макияжем, смотрите в видео!

Фото: Getty Images

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