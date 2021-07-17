LAUD – Посейдон: премьера клипа с Сашей Чистовой в главной роли!

16 июля украинский поп-исполнитель LAUD презентовал новую видеоработу на хит «Посейдон». Главной героиней атмосферного видео стала популярный Insta- и YouTube-блогер, обладательница премии World Bloggers Awards-2019 Саша Чистова.

Смотри онлайн клип LAUD – «Посейдон» – с Сашей Чистовой в главной роли:

– Я уже давно наблюдаю за деятельностью Саши Чистовой, любуюсь ее красотой… Моей радости не было предела, когда узнал, что она снимется в видео на мою песню «Посейдон»! – поделился LAUD. – Именно такую девушку я представлял, когда записывал сингл — одновременно нежная и взрывная, глубокая и противоречивая. Я доволен этим сотрудничеством, в итоге у нас получилось завораживающее видео о жизни прекрасной девушки, которое хочется пересматривать…

Саша Чистова призналась, сколько зарабатывает на Instagram и YouTube

Напомним, релиз сингла «Посейдон» состоялся в конце марте. Автором музыки и слов выступил музыкант Дмитрий Нечепуренко aka Dredlock, ранее работавший с LAUD над его хитом «Грязные Танцы».

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