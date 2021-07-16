Оля Полякова: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Оля Полякова

Карьера: певица, телеведущая

Дата рождения: 17 января 1984 года

Семейное положение: замужем

Оля Полякова — украинская певица, исполняет песни в стиле суперпоп. Некоторые поклонники называют ее «украинской Леди Гагой». Фирменные фишки Поляковой — эпатажное поведение и высокие кокошники на голове. Она построила блестящую карьеру и крепкую семью.

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Детство

Ольга Юрьевна Полякова родилась в Центральной Украине, в Виннице. Ее родители познакомились во время учебы в мединституте. Но отец девочки предпочел музыкальную карьеру, и частые отъезды стали причиной расставания. Позже у Ольги появился отчим, который в должности дипломата налаживал связь СССР с Кубой. Он поддерживал дружеские отношения с Фиделем Кастро и Пабло Эскобаром. Семья уехала на Остров свободы, когда ей было всего 2 года.

В школу юная певица пошла в Киеве. Здесь девочка и начала карьеру. Она снялась в нескольких сериях знаменитого «Ералаша». А еще у нее оказался хороший голос и прекрасный слух, поэтому родители отвели дочь в музыкальную школу. Юная певица поступила в Киевский университет культуры, где выбрала эстрадный вокал. Также Полякова посещала певческие занятия в Киевской консерватории, после чего девушке вручили диплом оперной исполнительницы. Сегодня у Ольги редкий диапазон практически в 4 октавы.

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Начало карьеры

Её первым продюсером была Ирина Ковальская, в сотрудничестве с которой Ольга записала первый альбом и несколько клипов. В пластинку «Приходи ко мне» вошли 11 композиций, но популярности достигнуть не удавалось. Как рассказывает сама певица, громким аккордом ее учебного периода стал мастер-класс у Сета Рикса, известного тем, что он преподавал вокал таким звездам, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон и Мадонна.

Вместе с новыми знакомствами артистка сменила продюсера и стала подопечной Александра Ревзина. Но сотрудничество оказалось скоротечным. Вскоре продвижением Оли занялся Юрий Барыбин, который усовершенствовал имидж певицы, привнеся в него черты кукольности во многом за счет использования платьев в стиле baby doll.

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Первый хит

В 2008 году публика впервые услышала хит «Суперблондинка», после выхода которого Ольга начала называть себя именно так.

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Появление кокошника

Что касается знаменитой «фишки» Ольги Поляковой в виде кокошника, то он появился в 2012-м после успешного сотрудничества с гендиректором музыкальной компании EA Secret Service Михаилом Ясинским. В этом колоритном старинном украшении Ольга появилась в хите Russian Style. Деталь гардероба идеально вписалась в стиль певицы. Для выступлений артистки дизайнеры создавали кокошники, которые выглядели как произведения искусства. Ряд моделей достигал аж 17 кг. В создании кокошников использовались стразы, перья, кристаллы, цветы и дизайнерские элементы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Еще хиты Оли Поляковой

Через год плодом сотрудничества Ольги Поляковой и продюсера Алексея Потапенко, более известного под псевдонимом Потап, стал сингл «#Шлепки», после чего певица порадовала поклонников очередным хитом в стиле суперпоп «Люли». Клип на эту песню прибавил рейтингов артистке — на хостинге YouTube видео посмотрели 6 млн пользователей.

Далее был еще один хит — «Любовь-морковь», его Полякова представила в 2015 году. А в июле «Суперблондинка» выпустила песню «Первое лето без него».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Второй альбом

В начале 2017 года певицы выпустила второй альбом под названием «Шлепали шлепки». А уже в сентябре 2017 Полякова порадовала поклонников очередным хитом «Бывший».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

«Самая красивая»

На церемонии вручения премий от издания Viva! 2018 года Оля получила награду в номинации «Самые красивые».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Третий альбом певицы

Релиз очередного альбома «Королева ночи» состоялся в феврале 2019 года. Накануне был выпущен промосингл «Любовница», созданный в жанре баллады. Композиция была отмечена премией «YUNA-2020» в категории «Лучший эстрадный хит».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Оля Полякова — телеведущая

Творческая биография Ольги Поляковой — это не только песни, но и телешоу, в которых артистка зарекомендовала себя как участница или ведущая. С участием певицы в свое время выходили телепередачи на каналах «1+1», «М1» и Новом канале.

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Личная жизнь

История любви знаменитой блондинки такая же счастливая, как и её творческая карьера. В 2003 году Олю пригласили певицей на День рождения крупного предпринимателя — Вадима. Хотя мужчина был женат, он не смог устоять перед красотой 19-летней Ольги и вскоре развёлся с женой. В 2004 году Оля и Вадим поженились. Первая дочь Мария родилась через год после свадьбы. Вторая дочка родилась спустя шесть лет, ее назвали Алисой. Сейчас муж является продюсером Оли, а она называет его идеальным мужчиной, подчёркивая, что именно его вера в неё помогла ей стать звездой.

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You-Tube канал

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, артистка запустила собственный You-Tube канал, куда начала выкладывать видео песен и вести рубрику «Полявидение». А в 2021 году она создала ряд веб-шоу «Васадули вагароде» в своем Instagram, где в шутливой форме описывает будни сельской жизни, в том числе и вкусные рецепты.

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