Робби отказывается от роли Харли Квинн. Подробности
Селебрити устала от крейзи суперзлодейки
Голливудская актриса Марго Робби заявила, что больше не будет играть роль Харли Квин. Как призналась сама звезда, работа над персонажем отнимает много сил и энергии. Об этом актриса рассказала в интервью для издания Entertainment Weekly.
Три фильма в роли Харли Квин — этого стало достаточного для Марго Робби, чтобы попрщатися с героиней киновселенной DC.
«Я подумала:« Ух, мне надо отдохнуть от Харли Квинн, потому что она нереально утомительная ». Я не знаю, когда мы увидимся с ней в следующий раз», — поделилась Марго.
Окончательную точку в своих киностосунках с Харли Квин Марго Робби не задала, оставив фанатам надежду перед выходом продолжения фильма «Отряд самоубийц».
Фото: Getty Images
Читай также:
Марго Робби стала грабительницей банков в трейлере фильма «Страна мечты»
«Хищные птицы»: смотри официальный трейлер фильма с Марго Робби