Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix

Гламурная блондинка решила готовить вкусности на стриминговой платформе

Уже 4 августа 2021 на Netflix выйдет шоу «Cooking With Paris». Это будет шесть получасовых эпизодов, где эффектная блондинка приготовит разнообразные блюда от сладкого до соленого.

На «Cooking With Paris» актрису вдохновило ее одноименное видео на YouTube, которое стало вирусным в январе 2020 года, когда Хилтон приготовила лазанью дома. На сегодняшний день видео набрало более 5 миллионов просмотров.

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