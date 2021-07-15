Больше не секрет: Как Даша Квиткова и Никита Добрынин назвали своего первенца?
Звезды официально познакомили малыша с подписчиков
Звездная пара молодых родителей Даша Квиткова и Никита Добрынин официально рассекретили имя своего первого сына, который появился на свет 13 июля. В своем Instagram супругов представило первенца подписчиков.
Даша и Никита не стали особо обращать внимание на тренд называть детей зарубежными именами. Поэтому выбрали для сына довольно украинское имя — Лев.
«Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви», — написал Никита Добрынин.
Также участники 9 сезона шоу «Холостяк» опубликовали первые цветные фото малыша. Просто мимими!
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