Как Даша Квиткова и Никита Добрынин назвали своего первенца?

Звезды официально познакомили малыша с подписчиков

Звездная пара молодых родителей Даша Квиткова и Никита Добрынин официально рассекретили имя своего первого сына, который появился на свет 13 июля. В своем Instagram супругов представило первенца подписчиков.

Даша и Никита не стали особо обращать внимание на тренд называть детей зарубежными именами. Поэтому выбрали для сына довольно украинское имя — Лев.

«Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви», — написал Никита Добрынин.

Также участники 9 сезона шоу «Холостяк» опубликовали первые цветные фото малыша. Просто мимими!

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