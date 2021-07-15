Джиджи Хадид украсила обложку Harper’s Bazaar в образе мужчины (ФОТО)

Селебрити примерила на себя маскулинность

Известная супермодель Джиджи Хадид стала лицом августовского номера Harper’s Bazaar, представ на обложке в образе мужчины.

Для Джиджи Хадид это перевоплощение стало смелым за всю карьеру. Таким образом девушка доказала, что способна транслировать различные образы и месседжи, а не только те, к которым привыкла ее аудитория.

На обложке Harper’s Bazaar Джиджи появилась в блейзере и полосатой мужской рубашке Gucci с распущенными волосами. А вот разворот cover-story выглядит гораздо маскулиннише. Ведь девушка надела мужскую парик и затянула классическую галстук. Деловые костюмы были предоставлены брендом Raf Simons and Dries Van Noten. Смелый шаг!

Фото: Getty Images

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