Клип группы BTS установил новый рекорд на YouTube

Корейские звезды снова взорвали видеоплатформу своим хитом

Самая известная k-pop группа BTS установил новый рекорд YouTube, собрав огромное количество просмотров своего нового клипа на трек Permission to Dance. Ребятам понадобилось всего два дня, чтобы песня набрала больше 100 тысяч просмотров.

В новом клипе BTS пригласили принять участие людей разных возрастов, профессий и национальностей. Интересно, что в клипе все встали в медицинских масках, в конце сняли. Видимо, таким образом ребята настраивают всю планету на позитив и завершения пандемии.

Для BTS это всего третий англоязычный трек. Один из композиторов песни стал британский певец Эд Ширан. Сейчас песня занимает первые строчки в чартах 92 стран мира.

Фото: Getty Images

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