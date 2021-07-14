Ирина Шейк отшила Канье Уэста

Селебрити разошлись еще до официального подтверждения

Как только мы все привыкли к тому, что супермодель Ирина Шейк и рэпер Канье Уэст закрутили роман, а уже все — парочка рассталась. Об этом пишет издание Page Six.

Как сообщил инсайдер из окружения пары, именно Ирина Шейк отправила в отставку героя-любовника Канье Уэста. Мол, рэперу точно нравится красавица, но Ирина не отвечает взаимностью. Шейк даже отказалась улететь вместе на Неделю высокой моды в Париже, когда бывший Ким Кардашьян ее пригласил.

«Он ей нравится как друг, но она не хочет с ним отношений. Она не хочет ассоциаций о романе, которые появилась в прессе, если бы она приехала в Париж с ним. Это был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются», — рассказал инсайдер изданию Page Six.

Американские медиа отмечают, что Ирина Шейк прекрасно себя чувствует и без романов. К тому же, сейчас она много времени уделяет воспитанию 40ричнои дочери Леи от отношений с актером Брэдли Купером.

Фото: Getty Images

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