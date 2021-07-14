Бейби-мама: Эшли Грэм беременна во второй раз
Звезда сделала сюрприз своим поклонникам
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм шокировала своих подписчиков в Instagram, неожиданно признавшись, что беременна вторым ребенком.
Эшли Грэм опубликовала фото, на котором видно, что рожать звезде уже довольно скоро. Свой пост селебрити подписала так: «Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших неприятностей, различных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознавать и задумываться, что для нас означает следующая глава ❤️ ».
Для моедли Эшли Грэм и ее мужа фотографа Джастна Эрвина это будет второй совместный ребенок. В январе 2020 году у пары родился сын.
Фото: Getty Images
Читай также:
Не продержались: Ирина Шейк отшила Канье Уэста
Счастье молодым: Брэдли Купер отреагировал на роман Ирины Шейк и Канье Уэста