Я – панда: смотреть официальный тизер

Студия Pixar совместно с Disney представила тизер мультфильма «Я — панда».

«Я – панда»: смотреть тизер онлайн

Новый анимационный фильм расскажет историю девочки Мэй Ли. Недавно ей исполнилось 13 лет, и с тех пор каждый раз, когда Мэй злится или волнуется, превращается в огромную красную панду. И, может, бы она не превращалась в нее так часто, если бы не мама, которая пытается контролировать каждый ее шаг.

С помощью этого мультфильма студии Pixar и Disney поднимут важную тему отношений родителей и детей, а также свободы личности. Режиссером выступила Доме Ши.

Премьера мультфильма «Я — панда» запланирована на весну 2022 года.

Читай также:

Вышел первый тизер новой «Золушки»: смотрим!

Дождались! HBO показал официальный тизер 2 сезона «Эйфории»