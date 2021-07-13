Хайди Клум опубликовала абсолютно голое фото. Настолько горячая, что обжигает

Селебрити показала, как модель может выглядеть почти в 50 лет

Немецкая супермодель Хайди Клум даже после сорока продолжает поражать своим видом. Она любит публиковать интимные фото время от времени, чтобы напомнить поклонникам, что такое настоящая красота и она не зависит от возраста. Именно поэтому в жаркие летние дни Хайди подогревает градус еще выше и публикует снимок, на котором позирует абсолютно обнажена.

В своем Instagram 48-летняя супермодель похвасталась сексуальным телом на черно-белом фото. На нем Хайди позировала на шезлонге, прикрывая обнаженную грудь рукой и частью полотенца.

«Сегодня было жарко», — подписала пост модель.

Что тут сказать? Горячее было так, что просто таки обжигало, когда лайкали эту фоточку.

Фото: Getty Images

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