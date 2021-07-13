Премьеры лета 2021: сериалы и фильмы, которые все ждут

Лето-2021 не оставит тебя без захватывающих премьер фильмов и сериалов! Ты погрузишься в атмосферу детективов, почувствуешь вкус опасности, по твоей коже пробежит холодок и вдоволь насмеешься. Новый канал подготовил для тебя крутые премьеры фильмов и сериалов лета 2021 года.

«Почему женщины убивают» 2 сезон

Дата выхода: 3 июня 2021

Жанр: комедия, драма, криминал

В главных ролях: Эллисон Толман, Ник Фрост, Лана Паррилла, Б. К. Кэннон, Джордан Кристи, Мэттью Даддарио, Вероника Фалькон, Вирджиния Уильямс, Джессика Филлипс, Айлин Галиндо, Керри О’Мелли.

Первый сезон сериала получил бешенную популярность и с момента его премьеры прошло уже два года (август 2019 года). Во втором сезоне поклонники узнают новых героинях, новых парах, новых проблемах и способах убийств. Хоть у каждой героини будет своя история, но кое-что их будет объединять. Одна из историй будет посвящена паре, чей брак окажется под угрозой, когда жена узнает, что ее муж совсем не тот, за кого себя выдает. События будут происходить в 1949 году. Во втором сезоне мы таки узнаем, что заставляет женщин убивать.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» 1 сезон

Дата выхода: 4 июня 2021

Жанр: фантастика, драма, приключения

В главных ролях: Нонсо Анози, Кристиан Конвери, Адиль Ахтар, Стефания Оуэн, Даня Рамирес, Ализа Веллани, Уилл Форте, Джеймс Бролин, Миа Артемис, Нил Сэндилэндс

Нравятся ли вам фильмы о периоде постапокалипсиса? С этим сериалом вы точно их полюбите! В нем рассказывается, как странная мутация изменила людей и животных.

Среди жителей Земли появились очень странные существа. Гэс — мальчишка с оленьими рогами. Этот парень всю свою жизнь провел на родной ферме, потому что отец запрещал ему покидать родные локации. После смерти отца мальчик впервые решил выбраться наружу, чтобы найти наконец долгожданную свободу и понять, что же происходит в этом мире. Парень знакомится с Джепардом, который обещает его отвести в заповедник. Вместе они оказываются замешаны в ряд захватывающих приключений. Гэсу предстоит столкнуться с самыми разными ужасами нового мира.

«Локи» 1 сезон

Дата выхода: 9 июня 2021

Жанр: фантастика, приключение

В главных ролях: Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино, Ричард Э. Грант, Gugu Mbatha-Raw, Вунми Моссак, Оуэн Уилсон, Эрика Коулмэн, Саша Лейн, Люсиус Бастонь мл.

Летом нас ждет еще один интересный мини-сериал (с 6 эпизодов) о супергероях Marvel. События сериала, основанного на комиксах, переплетенные с другими фильмами вселенной Marvel. Роль главного героя вновь исполнит Том Хиддлстон, которому удается так мастерски воплотить хитрого и коварного Локи.

Этот сериал — своеобразное продолжение событий фильма «Мстители: Финал». Коварный Локи захочет изменить всю историю человечества, путешествуя во времени. Что из этого получится? Масса впечатлений и ярких эпизодов!

«Элита» 4 сезон

Дата выхода: 18 июня 2021

Жанр: триллер, драма, криминал

Лас-Энсинас — элитная школа, в которой учатся дети из очень богатых и престижных семей. Сюда попасть нелегко, а детям из бедных семей или даже со средним достатком — путь в Лас-Энсинас запрещен. Но три подростка получают стипендию для обучения в этой престижной школе Испании после того, как их школу закрывают. Конечно, новичков не принимают в элитное общество, студенты делают все, чтобы вновь прибывшие сами отказались от обучения здесь. Но Самуэль, Нади и Кристиан не согласны сдаваться и намерены остаться в школе. Им приходится пройти через многие трудности, включая травли и запугивания. Конфликт однажды перерастает в убийство … В четвертом сезоне зрителей ждут новые захорплюючи истории.

«Половое воспитание» 3 сезон

Дата выхода: лето 2021

Жанр: комедия, драма

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Шути гатве, Эмма Маккей, Джиллиан Андерсон, Джеймс Пьюрфой, Коннор Свинделлс

Сериал «Половое воспитание» рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка Отиса. Он переживает сложный период в жизни, когда гормоны бурлят, а мама секс-терапевт не стесняется задавать неудобные вопросы. Будучи осведомленным теоретически в сексуальных вопросах, Отис со своей одноклассницей Мейв открывает в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

«История Лизи» 1 сезон

Дата выхода: 4 июня 2021

Жанр: детектив, драма, ужасы

В главных ролях: Джулианна Мур, Дженнифер Джейсон Ли, Джоан Аллен, Дехаан, Клайв Оуэн, Санг Кенґ

Главная героиня этой истории, женщина по имени Лиге, вдова популярного в своей стране писателя Скотта Лэндон. Этот автор оставил после себя огромное наследие и всегда считался одним из самых востребованных представителей творческого направления, однако при всем при этом Лиге всегда казалось, что она совсем не знает своего любимого мужчины. Девушка начинает разбираться в событиях прошлого, чтобы понять, что на самом деле скрывал ее спутник по жизни. Для нее раскрытия тайн мужчины становится делом всей жизни. Для себя Лизи узнает слишком много. Но что же будет дальше?

Фильм «King’s Man: Начало»

Дата выхода: 20 августа 2021

Жанр: боевик, фантастика, комедия

В главных ролях: Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон, Том Холландер, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи

Фильм является приквелом к серии фильмов Kingsman. События фильма происходят во времена Первой мировой войны. Молодой Конрад в исполнении Харриса Дикинсона пытается помочь своей стране под наставничеством агента, которого играет Рэйф Файнс. С картины мы узнаем как формировалось шпионских агентство King’s Man.

Фильм «Время»

Дата выхода: 22 июля 2021

Жанр: триллер

В главных ролях: Элиза Сканлен, Вики Крипс, Эбби Ли, Томасина МакКензи, Руфус Сьюэлл, Эмбет Дэвидц, Алекс Вулф, Гаэль Гарсиа Берналь, Кен Люн

Джек и Кейт с двумя детьми отправляются на отдых на удаленный тропический пляж. Хотели бы быть среди такой красоты сами, но здесь есть и другие отдыхающие. Даже больше — здесь вещи тех, кто был на пляже раньше. Очень скоро атмосфера перестает быть беззаботным. Каждый замечает что-то странное, но самое страшное это то, как быстро течет здесь время. За считанные часы маленькие дети превратились во взрослых, а лица взрослых покрылись глубокими морщинами. Если они не найдут способа убраться отсюда, в этот день станет последним в их жизни.

Фильм «Проклятье пиковой дамы»

Дата выхода: 26 августа 2021

Жанр: ужасы

В главных ролях: Дэниэл Кэш, Ава Престон, Джэми Блох, Эрик Осборн, Кэйлен Ом

13-летняя Анна (Ава Престон) живет в огромном жилом комплексе вместе с мамой, которая тяжело работать, чтобы свести концы с концами. Девушка дружит с тремя 17-летними соседями — девушкой и двумя парнями. Это Кэти, которая часто остается с ней на ночь пока мама на работе, а также Себастьян и Мэтт, которые мечтают разбогатеть, записывая ролики для YouTube. Однажды, гуляя вместе, подростки стали свидетелями самоубийства. Парень прыгнул с крыши, а прежде чем умереть сказал «пиковая дама». Себастьян и Мэтт прочитали все, что смогли найти на эту тему, а потом начали подстрекать Анну провести ритуал вызова пиковой дамы. Сначала все выглядело так, будто ритуал не состоялся. Однако вскоре каждый из героев почувствовал на себе действие потусторонней гости.

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