Даша Квиткова родила малыша для Никиты Добрынина. Смотри первые фото

Звезды очень рады пополнению в семье и уже провели первую фотосессию

Радостная новость — теперь в украинском шоу-бизнесе стало на одном пару звездных родителей больше. Сегодня, 13 июля, участники 9 сезона шоу «Холостяк» Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями! Об этом в своем Instagram сообщила сама молодая мама.

Даша и Никита уже успели провести небольшую фотосессию с малышом прямо в роддоме. Трогательные кадры тоже можно посмотреть в Instagram девушки.

«Сегодня наши сердца заново родились. В 9:51 родился наш сын », — написала под фото Даша Квиткова.

Имя малыша молодые родители пока не раскрывают. Но рассказали, что при рождении сын весил 3760 грамм и был ростом 56 сантиметров. Роды прошли успешно. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

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