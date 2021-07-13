Atlas Weekend 2021. Как это было. Люди (ФОТО)

Любой праздник создают люди! И в случае с Atlas Weekend это не только команда фестиваля, которая прорабатывает каждую деталь ивента, а и гости. Каждый из тех, кто посетил хотя бы один день Atlas Weekend 2021, стал важной частью этого масштабного ивента и навсегда останется в истории!

Мы собрали немного фото фестивальщиков, и нам кажется, что эмоции на снимках передают атмосферу Atlas Weekend на все сто процентов!

Потап и Позитив поцеловались во время выступления на Atlas Weekend (ВИДЕО)

MELOVIN поцеловался с парнем на сцене Atlas Weekend 2021 (Фото и видео)

Ищите себя и своих друзей на фото!