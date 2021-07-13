Atlas Weekend 2021: полный фотоотчет с фестиваля

Atlas Weekend 2021, крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы, подошел к концу! Проходил он, традиционно, в Киеве на ВДНГ – с 5 по 11 июля. Насладиться выступлениями любимых артистов и провести время с близкими на свежем воздухе каждый день приходили тысячи и тысячи людей. И все они остались в полном восторге от ивента, ведь команда Atlas Weekend 2021 сделала практически невозможное. Она подарила фестивальщикам атмосферу свободы! Несмотря на мировую пандемию COVID-19 и жесткие ограничения, связанные с ней

В этом году организаторы Atlas Weekend 2021 при разработке программы сфокусировались на украинских артистах и артистах ближнего зарубежья. И хотя увидеть выступления всемирно известных звезд гостям не посчастливилось, фестиваль прошел ярко и невероятно зажигательно. Атмосферу Atlas Weekend 2021 никому не забыть!

Atlas Weekend 2021. Как это было. Люди (ФОТО)

Не верите? Смотрите сами! Полный фотоотчет с фестиваля Atlas Weekend 2021 – ниже:

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