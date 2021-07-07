Деми Роуз показала, как занимается спортом полностью обнаженной (ФОТО)

Селебрити разорвала сеть новыми пикантными снимками

Популярная британская модель Деми Роуз, которая известна своими пышными формами, опубликовала очередные сексуальные фото себя обнаженной. Снимки появились в Instagram звезды.

На этот раз Деми Роуз продемонстрировала, как занимается спортом на свежем воздухе полностью обнаженная, но не забыв о кроссовки. На эротических фото звезда показала свои пышные ягодицы и грудь, которые прикрыла руками. Таким формам может позавидовать каждая девушка.

Это один из тех случаев, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз описывать. Поэтому смотрите сами!

Фото: Getty Images

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