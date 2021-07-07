Деми Роуз показала, как занимается спортом полностью обнаженной (ФОТО)
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Популярная британская модель Деми Роуз, которая известна своими пышными формами, опубликовала очередные сексуальные фото себя обнаженной. Снимки появились в Instagram звезды.
На этот раз Деми Роуз продемонстрировала, как занимается спортом на свежем воздухе полностью обнаженная, но не забыв о кроссовки. На эротических фото звезда показала свои пышные ягодицы и грудь, которые прикрыла руками. Таким формам может позавидовать каждая девушка.
Это один из тех случаев, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз описывать. Поэтому смотрите сами!
Фото: Getty Images
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