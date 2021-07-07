Андре Тан рассказал о долге в 36 миллионов

Украинский дизайнер признался, как пандемия коронавируса ударила по его бизнесу

Модельер Андре Тан стал героем авторского YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». Во время откровенной беседы с ведущей, которая недавно попала в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины, дизайнер рассказал, как пандемия коронавируса и жесткий локдаун повлияли на его бизнес и, соответственно, доходы.

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Так, Андре Тан признался, что буквально за три месяца влез в огромные долги из-за вынужденной остановки всех предприятий. По словам модельера, сумма его задолженность дошла до отметки 36 миллионов гривен.

– Когда наступила пандемия, три месяца закрыты все магазины, а коммунальные услуги и аренду нужно оплачивать – это огромные деньги, – поделился Андре Тан. – Плюс ко всему, команда, которую ты собирал годами, как жемчужное ожерелье рассыпается, потому что ты им не платишь, потому что тебе не из чего платить. Фабрики работают, все отшивают, а прибыли нет. Мало того, ты не понимаешь, будут ли люди покупать одежду, и что вообще захотят люди после того, как они просидели больше трех месяцев дома. Я вообще не понимал, что делать. В какой-то момент, я вообще перестал понимать, кто я, и что я, и зачем я. Я всерьез думал, чем буду заниматься. Была мысль, у меня прекрасный вкус, буду фотографировать. Люди всегда хотят фотографироваться. Или в крайнем случае, буду интерьерным дизайнером. Я отправил всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Вначале я думал, что это на две недели, и мы выйдем снова, а потом карантин продлили на еще две недели, и еще, а потом все поняли, что это надолго. Банкротство – это когда ты не можешь выплатить по своим долгам, когда ты должен фабрикам, партнерам и банкам, но ты не можешь покрыть свои долги.

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