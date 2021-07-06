Оля Полякова – Взрослая девочка: премьера клипа не за горами! (ФОТО)

Певица Оля Полякова показала съемочный процесс нового клипа «Взрослая девочка» и раскрыла имя главной героини

Оля Полякова продолжает интриговать общественность перед долгожданной премьерой новой песни «Взрослая девочка», которая состоится 9 июля. Сегодня стало известно, что главную роль в клипе на эту композицию сыграет актриса Инна Приходько, которую украинские зрители знают по комедийной трилогии «Скажене весілля». По словам девушки, предложение сняться в клипе Оли Поляковой поступило спонтанно и неожиданно. Ее пригласили вечером, буквально накануне съемок — и она тут же согласилась.

– Когда суперзвезда уровня Оли Поляковой приглашает сняться в ее клипе, да еще и в главной роли — как тут отказать? Тем более, мне нравятся все ее видео — такие яркие, веселые и необычные. Так что я долго не думала, — поделилась актриса.

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Несмотря на солидный бэкграунд в кино, сериалах и телешоу, для Инны Приходько это был первый опыт участия в съемках музыкального видео. Но на площадке царила настолько теплая и дружественная атмосфера, что сам процесс прошел достаточно легко.

– Я немного переживала, когда мы с Олей впервые взаимодействовали в кадре. Но нам очень быстро удалось сработаться, – призналась актриса. – Дальше мы уже вместе шутили, генерировали гэги, подхватывали идеи друг друга — пошел контакт. Съемка была длительной, поскольку сам клип технически оказался очень сложным. Но благодаря коннекту у нас с Олей появилось второе дыхание: и мы были готовы продолжать еще и еще.

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Инна Приходько также рассказала, что отдельной радостью на съемках, кроме знакомства с Поляковой, была работа с режиссером клипа — Любомиром Левицким. Инна отметила колоссальный профессионализм Левицкого. Режиссер, по ее словам, превратил работу с крайне сложной технологией «motion control» в легкий и понятный для всех процесс. Впервые эту технологию применили во время съемок киноэпопеи «Звездные войны», а сегодня ее в основном используют в остросюжетных action-фильмах.

Сюжет видео актриса не раскрыла, но намекнула, чего ожидать зрителям:

– Вы увидите веселую, легкую, а главное — поучительную историю. В ней очень много девушек узнают себя, ведь хотя бы раз, но каждая из них была в ситуации, изображенной в клипе. Клип — о «взрослых девочках», которыми мы остаемся независимо от возраста.

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