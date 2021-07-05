Atlas Weekend 2021 в этом году особенно радует. Видимо, организаторы так же как и мы после длительного карантина так соскучились по фестивалю, что решили порадовать сюрпризом. В этом году на Атлас Викенд можно попасть бесплатно! Первые два дня фестиваля — 5 и 6 июля — будут очень горячими и со свободным входом. Расписание фестиваля Atlas Weekend 2021 на бесплатные дни смотри по ссылке.

Напомним, в 2020 году фестиваль не состоялся вообще. А в 2018 и 2019 году бесплатный день был всего один. Но в этот раз повеселиться после долгого перерыва смогут все желающие и абсолютно бесплатно, нужно только заполнить форму регистрации на официальном сайте фестиваля!

5 и 6 июля на сценах Atlas Weekend 2021 можно будет увидеть очень много талантливых украинских исполнителей. Например, оба дня вы сможете послушать: DANTES, ALEKSEEV, ВИТАЛИЙ КОЗЛОВСКИЙ, DOROFEEVA, MÉLOVIN, NK, СКАЙ, MOZGI, ТИНА КАРОЛЬ,СЕРГЕЙ БАБКИН, ДРУГА РІКА, CONSTANTIN и и многих других любимых украинских артистов.

Ну что ж, не воспользоваться таким шансом бесплатного посещения самого громкого музыкального фестиваля было бы большой оплошностью, так что надеемся ты уже выбираешь, что надеть на Atlas Weekend 2021!

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