Макс Барских: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Макс Барских

Карьера: певец, актер

Дата рождения: 8 марта 1990 года

Семейное положение: не женат

Макс Барских — украинский исполнитель, автор песен и композитор. Стал известным благодаря телевизионному шоу «Фабрика звезд», там его заметил известный режиссер и клип-мейкер Алан Бадоев, который и стал его продюсером. Сегодня песни Барских стали популярными хитами, которые слушают не только в странах постсоветского пространства, но также далеко за рубежом. Макс — талантливый композитор и автор песен многих отечественных исполнителей. Настоящее имя Макса Барских — Николай Бортник.

Детство

Николай Николаевич Бортник — родился на юге Украины — в Херсоне 8 марта 1990 в семье, далекой от искусства и шоу-бизнеса. Макс был первым из Бортников, кто проявил творческие таланты.

Отец Максима любил выпить и нередко позволял себе поднимать руку — поэтому у будущего исполнителя остались не самые приятные воспоминания о детских годах. Когда же отец оставил семью на попечение матери, о мальчике заботились старшие брат и сестра, которые поощряли его тягу к искусству. Однако Барских в то время совсем не думал о карьере эстрадного исполнителя — его захватывало изобразительное искусство.

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Наряду с общеобразовательными предметами он углубленно изучал техники рисования — у него была к ним тяга. Однако, несмотря на усердие и очевидный талант мальчика, Барских все никак не удавалось закончить свои картины — он был непоседливым и очень активным, чтобы часами сидеть перед мольбертом.

Продолжение детства и первые вокальные пробы

Ближе к десяти годам Макс решил попробовать свои силы в вокальных коллективах — он стал выступать с группами на музыкальных фестивалях. В 12 лет мальчик написал свою первую композицию. Она была полностью выполнена на английском языке. Его первым слушателем стала старшая сестра, а потом мама и брат. Родственники постоянно просили Макса побыть «живой музыкой» на каждом празднике. С тех пор Макс убедился в том, что музыка — это то, чем он хочет заниматься.

Первая работа и образование

Для того, чтобы дополнительно заниматься вокалом и помочь маме, маленький Коля устроился на подработку — раздал листовки. Впоследствии — стал официантом. После окончания школы в Херсоне будущий певец переехал в столицу. Вместе с ним в Киев переехала и его будущая девушка — Миша Романова, с которой они тогда только выпустились из художественного лицея. Несмотря на настойчивые рекомендации родственников, которые советовали ему поступать в академию внутренних дел, Барских выбрал Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.

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Начало карьеры и образование

Проект «Фабрика звезд» (2008 год) — отправная точка в карьере Макса Барских. В отборочном туре ему удалось поразить членов комиссии своим вокалом и танцевальными движениями, которые он освоил еще дома, тренируясь на музыкальных клипах популярных исполнителей. Во время первого же выступления он назвался своим новым псевдонимом, оставив имя Николай Бортник для близких. На «Фабрике» Макс познакомился с Аланом Бадоевым, который впоследствии стал его продюсером. С 2009 года его музыкальным агентом была Наталья Могилевская, вместе они выпустили первый сольный альбом исполнителя. На некоторые из песен позже сняли клипы.

Попытка суицида

Во время одного из выступлений на «Фабрике», прямо на сцене, Макс попытался совершить суицид, посвятив этот неординарный поступок своей любимой — Светлане Лободе, которая взаимностью юноше не отвечала. Но журналисты стали считать это пиар-ходом, который привлек к Барских много внимания. «Фабрику звезд» Максим покинул не дождавшись финала, сказав, что он перерос конкурс и хочет начать собственную карьеру.

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Дальнейшая карьера и премии

В 2010 признан лучшим украинским артистом по версии MTV Europe Music Awards. 9 августа 2011 признан «Певцом года» на церемонии вручения ежегодной премии «Хрустальный микрофон».

Макс Барских — актер

В мае 2010 попробовал себя как актера. Прошел пробы в музыкальный фильм «Мадемуазель Живаго» с участием Лары Фабиан и Игоря Крутого. В одной из 12 новелл картины певец исполняет главную мужскую роль — русского солдата, влюбленного в прекрасную француженку, которую играет Лара Фабиан.

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3-D клип

В 2011 представил первый в СНГ клип в формате 3D на песню «Lost In Love|Теряю тебя». Режиссером видео выступил продюсер артиста — клипмейкер Алан Бадоев. Тогда об исполнителе заговорили не только в Украине, но и во всей Европе.

Самые популярные клипы и альбомы

Самым популярным на сегодняшний день альбомом Барских считается «Туманы», который сочетает в себе одноименный хит и композицию «Подруга-ночь». В 2012 представил самый дорогой в Украине хоррор-мюзикл под названием «Z.Dance», который состоит из трех частей.

2013 выходят первые 4 части видеоальбома «По Фрейду». Следует отметить, что четвертой историей с этого видеоальбома видео на первую украинскую песню Макса «Небо». В этом году Макс набрал к себе команду музыкантов, с которыми отправился в тур по городам Украины.

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Еще немного эпатажа

В 2017 Барских снова эпатировал публику — на этот раз его поступок также был связан со Светланой Лободой. Во время совместного выступления с новым синглом, он поцеловал певицу прямо на сцене. Это не было задумано изначально, так как на снимках папарацци четко видно, как певица была шокирована подобной выходкой.

Тур в США и концерты Макса Барских

В 2018 году Макс отправился в турне по США с альбомом «Туманы», его хорошо приняли за границей. В этом же году он выпустил невероятно популярную композицию «Сделай громче» — песня даже получила собственный стикер в социальной сети Вайбер.

В начале 2019 Макс выпустил новый мини-альбомом «7», главной изюминкой которого стала «Неземная». В июне Барских сообщил поклонникам в Инстаграм, что собирается взять небольшой отпуск, чтобы отдохнуть от напряженного графика и постоянных гастролей, однако к 2020 у него уже были запланированы туры по Финляндии, Германии, Швеции и Канаде. Однако коронавирус внес свои коррективы.

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Личная жизнь Макса Барских

У Макса Барских есть тысячи, если не миллионы поклонниц по всему миру. И все они задаются вопросом — кто девушка Макса Барских, есть ли у Макса Барских девушка? Популярного исполнителя долгое время подозревали в гомосексуальных наклонностях, но Макс часто опровергал эти слухи.

Макс Барских и Светлана Лобода

Макс Барских пытается держать свою личную жизнь в секрете. Однако известно, что во время участия в проекте «Фабрика звезд», парень будто бы был влюблен в певицу Светлану Лободу. Она не отвечала ему взаимностью. Несмотря на это, исполнители все же выпустили совместную композицию — «Сердце бьется», которую сопровождал эротический клип. У них даже был совместный тур по городам Украины с этим синглом.

На сегодня известно только об одних отношения Макса Барских — его роман с Мишей Романовой, которая была участницей нового состава группы «ВИА Гра». Они познакомились еще за школьной партой — вместе закончили художественный лицей и переехали в Киев, где снимали небольшую квартиру на двоих. И Миша, и Коля собирались вместе отправиться на «Фабрику звезд», в ночь перед конкурсом с нетерпением ожидали наступления отборочного тура, однако на утро Романова передумала, и Барских отправился покорять сцену самостоятельно.

В 2018 году Миша Романова покинула коллектив «ВИА Гра». Как выяснилось позже, в связи со своей беременностью. Отцовство тут же приписали Максу, однако, он быстро опроверг подобные слухи. Позже певец рассказал, что их пара распалась несколько лет назад, однако они с Романовой поддерживают дружеские отношения, и он испытывает к ней трепетные чувства.

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Топ-3 факта про Макса Барских:

1. В 2012 году Макс Барских участвовал в отборе на «Евровидение-2012» от Украины, набрал 38 баллов и занял 2 место (победительницей стала Гайтана, которая набрала 41 балл).

2. У певца есть несколько татуировок, каждая из которых имеет для него определенное значение. Одна из них — красное сердце — наколотая в честь его первой композиции, которая стала стартовой точкой карьеры исполнителя.

3. Макс написал песни для таких популярных исполнителей, как Наталья Могилевская, Кристина Орбакайте, Миша Романова, Татьяна Котова, Светлана Лобода, Ани Лорак и Тина Кароль.

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