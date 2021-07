«Достать ножи» часть два: уже начались съемки

Об этом событии сообщил в своем Twitter режиссер фильма Райан Джонсон

Съемки стартовали в Греции. Детектива Блана снова сыграет Дэниел Крейг, — как и режиссер — он получил за это бешеные деньги от сервиса Netflix. Также во второй части сыграют такие актеры, как Крис Эванс, Кейт Хадсон, Жанель Моне, Дэйв Батиста и Эдвард Нортон.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021