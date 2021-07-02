Бэби Босс 2: Семейный бизнес: Назар Заднепровский, Ксения Мишина и Андрей Фединчик подарили голоса персонажам анимации

Аниматоры DreamWorks снова планируют встречу с харизматичным боссом. Он носит галстук из пеленок и знает о бизнес-планах больше, чем об играх. На этот раз перед Бэби Боссом возникают вызовы и цели не детского масштаба!

Вместе с яркими анимационными героями в новое путешествие отправятся звезды украинского дубляжа Ксения Мишина, Андрей Фединчик, а также уже второй раз голосом Назара Заднепровского заговорит неугомонный Бэби Босс!

– Несмотря на то, что я озвучиваю сериалы, впервые мне пришлось дублировать анимационного героя. Это такой крутой опыт, ведь ты на 100% перевоплощаешься в своего персонажа и как будто проживаешь с ним маленькую жизнь, – делится впечатлениями талантливая актриса Ксения Мишина. – Моя героиня Кэрол пришлась мне по душе еще во время кастинга: она супермама, супержена, настоящая супервумен! И эти черты очень импонируют мне. Кажется, у нас с ней вышел крутой тандем. Поэтому всем советую к просмотру и сама обязательно буду смотреть с сыном!

Харизматичный и всегда улыбающийся актер театра и кино Назар Заднепровский снова подарил свой голос Бэби Боссу. За плечами Назара немало фантастических ролей в дубляже, а дублировать анимации он готов хоть каждый день:

– Обожаю! Для меня это не просто работа, а определенная миссия. Я искренне люблю украинский дубляж и хочу, чтобы зрители в нашей стране имели возможность смотреть любимые фильмы на родном языке. Бэби Босс – ну очень вспыльчивый малыш! Он смешной, позитивный и уверенный в себе, хотя иногда слишком. Впрочем, несмотря на это, он не может не нравиться. Лично я прикипел к нему еще во время дубляжа первой части и был невероятно рад вернуться к роли снова.

В рассудительного Тима, родного брата Бэби Босса, перевоплотился актер кино и дубляжа Андрей Фединчик:

– Помню, как смотрел первую часть с сыном, и мы были просто в восторге от анимации! А когда получил приглашение присоединиться к команде в продолжении истории, для меня это стало неожиданностью. Мой персонаж очень классный, мегапозитвний, он постоянно пытается что-то делать для своей семьи, ведь очень их любит и это действительно бесценно. А еще, кроме диалогов, в фильме вы услышите песню в моем исполнении, и хотя я не очень люблю петь, все же согласился на эту авантюру. Надеюсь, мне удалось.

Смотрите «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» с 1 июля в кинотеатрах!