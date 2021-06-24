Селена Гомес рассказала об отношениях с Джастином Бибером

Селебрити открыла новые подробности своего нашумевшего романа

Американская певица Селена Гомес и канадский певец Джастин Бибер окончательно расстались еще в 2018 году, но поклонники звезд и журналисты до сих пор продолжают обсуждать их отношения. Даже в недавнем интервью Селены Гомес для Vogue Australia не обошлось без обсуждения романа с Джастином Бибером, а еще с певцом The Weeknd.

Как отметила сама 28-летняя артистка, сейчас она понимаю, почему отношения ни с Джастином Бибером, ни с The Weeknd у нее не сложились. Оказалось, что в обоих отношениях она не чувствовала себя равнозначной партнершей.

«Я была очень молода и позволяла пользоваться собой в отношениях. В основном все мои прошлые романы были такими, будто меня прокляли. Наверное, мне нужно было найти это слово, я чувствовала себя все хуже и хуже. В паре с кем-то я никогда не была по-настоящему ценной», — поделилась Селена Гомес.

Певица также заявила, что уже готова к новым отношениям. Но теперь она хочет, чтобы все было искренне и по-настоящему.

Фото: Getty Images

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