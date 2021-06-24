Отряд самоубийц Миссия навылет: смотреть официальный трейлер

Киностудия Warner Bros. Pictures предствила официальный трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: смотреть трейлер онлайн

Помнишь фантастических злодеев, которые спасли мир? Так вот, они возвращаются! Да еще и в обновленном составе! Заключенные Бель Рив — тюрьмы, где содержатся самые опасные злодеи мира, снова будут рисковать своими жизнями, потому что так требует человечество и еще одна влиятельная дама. На этот раз к суперсекретной оперативной группы Отряд «Икс» присоединятся Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, крысоловку 2, Савант, Кинг Шарк, Блекґард, Джавелин и Харли Квинн. Один неверный шаг — и неминуемая смерть. Они либо выполнят свою миссию, или умрут.

В фильме сыграли Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Кортни, Капальди, Дэвид Дастмалчиан, Даниэла Мельхиор, Майкл Рукер. Режиссером выступил Джеймс Ґанн ( «Стражи галактики»).

Премьера фильма фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» запланирована на 5 августа 2021.

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