MONATIK устроит уникальное музыкально-танцевальное шоу в Киеве

Мультиартист MONATIK готовит для поклонников большой сюрприз! Автор самых зажигательных танцевальных хитов решил дать дополнительное шоу Made With Love And Rhythm Show в Киеве. Перфоманс пройдет в уникальном танцевальном формате

В связи с невероятным ажиотажем вокруг шоу MONATIK в Киеве и новостями о том, что билеты в фан-зону были распроданы в первую неделю анонса, артист совместно с организаторами VIRUS Music решил порадовать своих поклонников новостью о том, что даст концерт во второй день! Более чем за месяц до концерта, осталось всего несколько премиум-мест на 30 июля в КВЦ «Парковый». Именно поэтому стоит торопиться, чтобы успеть попасть на дополнительное шоу, которое пройдет в танцевальном формате (исключительно с фан-зонами).

– Второе шоу, которое состоится 31 июля, будет сильно танцевальным! Киев в «зеленой» зоне, карантинные ограничения ослаблены и теперь мы можем организовать комфортное и безопасное пространство для большего количества танцующих людей в любимых фан-зонах. Это open air, потрясающий вид на Киев и такой долгожданный формат шоу! – комментируют организаторы шоу MONATIK VIRUS Music.

Неповторимое музыкально-танцевальное событие – шоу Made With Love And Rhythm, автора ваших любимых хитов, креатора и новатора современной поп-музыки MONATIK, пройдет в двух форматах. Под открытым небом воцарит такая необходимая нам всем сейчас атмосфера живого концерта, перформанса, витамина D, и долгожданного счастья от встречи с любимым артистом, от которого абсолютно все без ума. Вечер будет сиять ярко как под суперхиты артиста, так и под ритмы громких премьер. Во второй день площадка будет разделена на 3 фан-зоны. В каждой из них будет жаркая атмосфера, пение в унисон и, конечно, много танцев.

Главному хитмейкеру современности MONATIK точно не занимать популярности. Он является самым номинированным и титулованным артистом музыкальных премий, его хиты – абсолютные лидеры стриминговых платформ, а также всевозможных музыкальных ресурсов и радиочартов. Именно MONATIK – первый украинский поп-артист, покоривший НСК «Олимпийский», креатор музыкальной корпорации, новатор, который определяет, куда движется современная поп-музыка.

Концертная шоу-программа MONATIK Made With Love And Rhythm – это запоминающееся событие для всей семьи, которое пройдет с соблюдением всех карантинных норм и правил, чтобы каждый гость мог безопасно насладиться шоу и словить правильный РИТМ.

Фото: @monatik_official

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