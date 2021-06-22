Стивен Спилберг подписал контракт с Netflix. Проект запустят в разработку?

Известный режиссер собирается выпускать полнометражные фильмы на платформе

Американская кинокомпания «Amblin Partners», которую возглавляет режиссер Стивен Спилберг, подписал контракт со стриминговим сервисом Netflix. Об этом сообщает Variety.

По соглашению, студия Спилберга будет выпускать для Netflix несколько фильмов ежегодно. Платформа даже собирается предоставить финансирование для некоторых общих пректов. Но будет сам Стив Спилберг выступать режиссером каких из них, пока неизвестно.

Подписание контракта по сотрудничеству Спилберга и Netflix стал неожиданным шагом режиссера. Ведь в 2019 году он призвал американскую Академию кинематографических искусств запретить фильмам, выходящим в онлайн-кинотеатрах, претендовать на «Оскар». Но позже информация была опровергнута в заявлении для The New York Times.

Фото: Getty Images

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