Кайли Дженнер рассказала, что подтолкнуло ее к использованию филеров

Селебрити призналась, что на контурную пластику ее подтолкнул неудачный комментарий

Первый поцелуй может стать началом чего-то светлого и хорошего или породить комплексы на всю жизнь. Именно последним вариантом закончился первый поцелуй Кайли Дженнер. Из-за неудачного комментарий первого бойфренда девушка начала качать губы. В этом селебрити призналась во время первой части воссоединения главных героинь шоу «Семейство Кардашьян».

«Я думаю, что моя любовь к макияжу началась с моей неуверенности в том, что мои губы привлекательные … У меня были действительно маленькие губы, и я никогда не думала об этом, пока впервые не поцеловалась. Один парень сказал мне, что я так хорошо целуюсь, но у меня такие маленькие губы, или что-то в этом роде. С тех пор я чувствовала себя так, будто меня не хочется целовать», — рассказал 23-летняя основательница Kylie Cosmetics.

Все началось с косметики и обводки губ с их естественный контур, затем дело дошло до филеров и контурной пластики губ и зафиксировалась собственным брендом косметики Kylie Cosmetics.

«Я была неуверенной в себе, потому что какой-то парень что-то сказал мне однажды. Потом я увлеклась макияжем, потому подчеркнуты губы делали меня уверенной в себе», — рассказала селебрити, добавив, что теперь этого комплекса нет.

Фото: Getty Images

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