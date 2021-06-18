ONUKA представляет новый альбом KOLIR

Спустя три года после выхода альбома MOZAЇKA группа ONUKA выпускает KOLIR — третий полноформатный альбом. В KOLIR вошли десять треков, три из которых уже хорошо знакомы слушателям: лиричный и интимный сингл СЕАНС, посвященный страхам; смелый, энергичный трек XASHI с мощным социальным месседжем и современная веснянка ZENIT. Большая часть композиций в новом альбоме была создана в 2020–2021 годах, во время пандемии.

KOLIR открывает новый этап в дискографии группы. Это самый интимный и откровенный альбом, во многом навеянный событиями из личной жизни лидера группы Наты Жижченко: в 2020 году Ната и саунд-продюсер группы Евгений Филатов впервые стали родителями.

— В музыкальном смысле этот альбом — симбиоз между первой, классической пластинкой ONUKA и более электронным релизом VIDLIK. Мне кажется, этот альбом действительно приобрел цвет. Он звучит так, как я «звучу» и ощущаю себя сейчас: иногда бываю жесткой, боевой, а иногда — нежной мамой, которая поет колыбельную. В новом альбоме нет треков ни о пандемии, ни о войне, ни об экологии — об этом мы уже многое сказали своей музыкой. Локдаун дал возможность больше сосредоточиться на собственном внутреннем мире и писать о личном, — делится Ната Жижченко.

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KOLIR — альбом-открытие, альбом-прецедент: в нем много того, что группа сделала впервые. Так, впервые за восьмилетнюю историю ONUKA записан дуэт — композиция UYAVY была создана совместно с группой «ДахаБраха». Коллаборация двух главных этно-групп страны — большое событие и удовольствие для поклонников. Первое взаимодействие ONUKA и «ДахиБрахи» случилось в 2019 году в рамках сотрудничества с брендом «Моршинская», тогда же возникла идея и о полноценном дуэте. UYAVY — динамичный и наполненный дикой энергией трек, в котором сходится самобытный колорит «ДахиБрахи» и почти танцевальное звучание ONUKA.

— Честно говоря, я не очень люблю дуэты. Мне нравится, когда артист работает в своем ключе, а в дуэте часто кто-то теряет свою идентичность. Но наш трек с группой «ДахаБраха» мне очень нравится. Марко поет про обыденность жизни, девушки — о несчастной любви, а мой посыл — о мире, в котором нет бед. Все движется по кругу, и, какие бы ни были проблемы, завтра наступит новый день, — рассказывает Ната Жижченко о дуэте с группой «ДахаБраха».

Еще один сюрприз — композиция SON. Она была написана братом Наты, музыкантом Александром Жижченко, 20 лет назад. А сейчас ONUKA записала ее в сопровождении народных инструментов, которые придали лиричному треку масштабное и одновременно тонкое звучание.

В новом альбоме немало социальных месседжей, без которых невозможно представить творчество ONUKA. Так, трек GUMA посвящен равнодушию общества по отношению к людям с ограниченными возможностями. Этой композицией, в основу которой лег звук входа в метрополитен, записанный для незрячих, на станции метро «Славутич» в Киеве, ONUKA хочет продемонстрировать незащищенность этого слоя населения в нашей стране. «Не слышу, не вижу, не говорю» — три действия в лейтмотиве GUMA как нельзя лучше описывают реалии, в которых мы живем, — полные безразличия, рассеянности и апатии. Особенно они касаются людей с ограниченными возможностями, больше других страдающих от этой индифферентности.

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По словам Наты Жижченко, ее любимый трек в альбоме — TY. Текст Ната написала сразу после рождения сына, ну а история создания музыки — почти этнографический детектив.

На обложке альбома Ната изображена в украшениях дизайнера из Лондона Ги Бултовски, созданных из переработанного пластика. Бусы, которые на Нате, сделаны из расплавленной одноразовой посуды. Для артистки, известной своей активной социальной позицией, это возможность в очередной раз напомнить о необходимости осознанного отношения к окружающему миру.