Вера Брежнева — Розовый дым: слушать онлайн, текст (слова) песни

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Сингл «Розовый дым» отзовется каждому, кого хоть раз обманывали: эмоциональный диско-хит Веры Брежневой не оставит равнодушным никого. Здесь вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия.

– Моя музыка – это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня, – признается Вера, – и сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла, – рассказала Вера Брежнева.

«Розовый дым» – танцевальный бэнгер, которому самое место в летнем плейлисте. Трек записан в стиле «Евродиско», пронизанном синт-звуком и атмосферой 80-х. Он манит двигаться под стремительный бит.

Вера Брежнева – «Розовый дым»: текст песни

Раскаянья на лицах

Изображать не надо

Не приукрашивай обиды

Горечь шоколадом

Мы заигрались дико

Обман бывает сладок

Мне не нужна картинка

Мне нужна любая правда

Ты, как усталый клоун

Весь вечер на арене

Играешь в супермена



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего

Но необратима

Необратима

Вокруг в разгаре праздник

А мне всё нет покоя

И людям не понять

Чего не веселы те двое

Мы заигрались дико

Обман бывает сладок

Мне не нужна картинка

Мне нужна любая правда

Ты, как усталый клоун

Весь вечер на арене

Играешь в супермена



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего, но



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего

Но необратима

Необратима



Эта музыка не просто музыка

Это боли мои зарифмованы

Эта перемена сильно грузит

Словно голые нервы сорваны



Эта музыка не просто музыка

Это боли мои зарифмованы

Эта перемена сильно грузит

Словно голые



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего, но



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего

Но необратима

Необратим

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