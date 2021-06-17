Сестра Пенелопы Крус поздравила солистку украинского Freedom Jazz с началом сольной карьеры

17 июня фронтвумен коллектива Александра Журба презентовала дебютный клип своего сольного проекта ZHURBA

Ее первый сингл «Secret Places» был создан совместно с британским саунд-продюсером Джонатаном Гантон, работавший ранее в Universal Music Africa и Universal Music France. Работа над сольным проектом длилась почти год. Клип на дебютный сингл был снят режиссером Павлом Бондаренко в историческом центре Черновцов.

– Сначала мы рассматривали вариант съемок клипа за рубежом. Но когда мой продюсер Инна Гисса показала свой родной город и архитектуру Национального Черновицкого университета им. Ю. Федьковича, я сразу влюбилась в это место! Я рада, что в своей работе мы продемонстрировали красоту одной из крупных памятников Украины не только украинским зрителям, но и иностранным, – поделилась ZHURBA.

По сюжету клипа, артистка одержимо собирает детали VHS кассеты в разных локациях города – свои любовные воспоминания из прошлой ночи. В финале клипа ZHURBA вставляет собранную кассету в видеомагнитофон, и на экране всплывает воспоминание, в котором героиня похищает фуру. Эти кадры являются предысторией второй видеоработы певицы.

Поздравить ZHURBA с премьерой уже успели не только коллеги украинского шоу-бизнеса, но и сестра голливудской актрисы Пенелопы Крус – танцовщица и актриса Моника Крус, а также номинант Grammy, обладатель многочисленных премий, RnB исполнитель Sisqo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sunny ZHURBA (@zhurba.official)

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