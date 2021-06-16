Риз Уизерспун — о том, как гипноз помог ей в работе

Селебрити поделилась неожиданным признанием

Американская актриса Риз Уизерспун призналась, что подверглась гипнозу, чтобы сняться в фильме «Дикая» (2014). С помощью него звезда боролась с паническими атаками, вызванными переживаниями за свою роль в проекте. Об этом девушка рассказала в беседе с актрисой Трейси Эллис Росс во время интервью для журнала Interview Magazine.

Оказалось, что к началу съемок фильма «Дикая» Риз Уизерспун настолько поразил амбициозный сценарий, она переживала, сможет справиться с работой.

«Мне было так страшно, что пришлось прибегнуть к гипнозу. В течение трех недель у меня были панические атаки. Это было через аспектов наготы, сексуальности и употребления наркотиков, но также и из-за одиночества перед камерой без других актеров. Я никогда раньше не была одна в сценах целыми днями. На съемках, наверное, было 25 дней, когда напротив меня не было другого актера. Были только я, камера и рюкзак. Я подумала: «Неужели это будет так скучно?»» — призналась Риз Уизерспун.

Несмотря на опасения Риз Уизерспун, фильм «Дикая» ждал кассовый успех, сборы фильма превысили бюджет аж в три раза. А сама актриса получила за свою роль множество престижных наград и номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Фото: Getty Images

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