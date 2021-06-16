Disney снимет приквел Красавицы и чудовища

Проект будет рассказывать о Гастоне и Лефе

Студия Disney собирается взяться за производство приквела к известному фильму «Красавица и Чудовище». Известно, что это будет не фильм, а целый сериал о Гастона и Лефу. Об этом пишет Deadline.

Подробности сюжета не сообщается. Но уже понятно, что герои фильма отправятся в путешествие со сводной сестрой Лефу — Тилли, которую сыграет Бриана Миддлтон.

К своим ролям в сериале вернутся Люк Эванс и Джош Гад. Также Disney обещает показать старых друзей и новых врагов и раскрыть секреты королевства. Сериал будет состоять всего из 8 серий.

В производство сериал о Гастона и Лефу запустят уже весной 2022 года. Дата выхода приквела «Красавицы и Чудовища» не сообщается.

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